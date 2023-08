Der vierjährige Leo aus dem Ortsteil Untereisenheim des Marktes Eisenheim (Landkreis Würzburg) würde gerne einfach uneingeschränkt herumtollen, mit seinem großen Bruder Toni spielen oder auf dem Traktor mitfahren. Doch seit drei Jahren ist sein Alltag von Krankenhausaufenthalten geprägt.

"Im Jahr 2020 ändert sich der Alltag der ganzen Familie von einem Tag auf den anderen. Vor drei Jahren wurde bei Leo Blutkrebs diagnostiziert. Seitdem ist er oft im Krankenhaus und hat schon viele Therapien hinter sich - ohne langfristigen Erfolg", erklärt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Ein Satz bringt den Ernst der Lage deutlich zum Ausdruck: "Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten." Auch der vierjährige Jacks aus dem Landkreis Roth leidet an Blutkrebs. Seine Familie bittet um Hilfe. Die nächste geeignete Klinik ist 70 Kilometer entfernt.

Eisenheimer Familie und Sportverein tun sich zusammen - Vorstand setzt bei Registrierungsaktion Hoffnung auf große Dorfveranstaltung

Um Leo und anderen Patient*innen zu helfen, organisieren seine Familie und Freunde eine Registrierungsaktion am Sonntag (17. September 2023) in Untereisenheim. Sie findet am Sportgelände des ASV Untereisenheim (Maintorstraße 11, Eisenheim) zwischen 11 und 17 Uhr statt. Warum gerade hier, habe mehrere Gründe, wie Vorstand Michael Stühler inFranken.de erklärt.

"Die Familie und der Verein sind schon seit Jahrzehnten eng verbandelt." Leos Mutter und deren Mutter seien im Verein schon lange helfend aktiv. Die Familie sei auf den Verein mit der Idee einer Spendenaktion zugegangen. "Von uns kam die sofortige Zusage", so Stühler.

Das Sportheim liege zudem günstig am Dorfeingang. "An dem Wochenende findet in Eisenheim auch der 'Kulturherbst' statt." 50 Meter vom ASV entfernt befinde sich der Parkplatz hierfür. "Mehrere Hundert oder sogar Tausend Menschen" würden zum Kulturherbst erwartet, wodurch die Familie und der Verein auf viele Spender*innen hoffe. "An dem Tag haben wir auch noch ein Heimspiel. Dafür sind nochmal Zuschauer da. Leos Familie möchte zusätzlich über Kuchenverkauf Spenden generieren", führt der Vorstand des ASV zum Schluss aus. Weitere Nachrichten aus Würzburg findest du auf unserer Übersichtsseite.