Am Freitagmittag (14. April 2023) kam es an der Straßenbahnhaltestelle Heriedenweg in Würzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 19-jährigen Frau und einem 21-jährigen Mann. Die junge Dame wurde dabei körperlich angegangen und verletzte sich leicht, wie die Polizei Würzburg-Stadt mitteilt.

Ein männlicher Passant, sowie eine vorbeifahrende Autofahrerin, kamen der Frau zur Hilfe und werden nun als Zeugen gesucht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet insbesondere den Passanten, die Autofahrerin, sowie weitere Zeugen der Tat, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild