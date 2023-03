Prosselsheim: Feuerwehr muss zu spektakulärer Höhenrettung ausrücken - Arbeiter sitzen fest

Prosselheim: Spektakuläre Rettung von Arbeitern aus 35 Metern Höhe

Eigentlich Wartungsarbeiten an Mobilfunkantennen geplant

geplant Plötzlich streikte die Hebebühne

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Am Montagmorgen (27. März 2023) wollten drei Arbeiter einer Firma Wartungsarbeiten an den Mobilfunkantennen durchführen, die auf dem Dach eines circa 40 Meter hohen Lagerhauses in Prosselsheim (Landkreis Würzburg) angebracht sind. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Feuerwehren nachalarmiert: Arbeiter in Prosselsheim müssen aus der Höhe gerettet werden

Hierfür benutzten sie demnach eine Arbeitsbühne. "Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts ließ sich diese in 35 Metern nicht mehr bewegen", heißt es im Bericht.

Um 12.59 Uhr ertönte laut der Freiwilligen Feuerwehr die Sirene in Prosselsheim. "Dadurch, dass die Teleskoprettungsbühne der Volkacher Feuerwehr mit 23 Metern leider zu kurz war, musste die Feuerwehr Dettelbach mit ihrer Drehleiter nachalarmiert werden", heißt es hier. Auch die Berufsfeuerwehr Würzburg sei vor Ort gewesen.

Nach der Rettung über die Drehleiter in Prosselsheim seien die drei Personen "zum Aufwärmen in den Rettungswagen gebracht und vom Rettungsdienst gesichtet" worden. Alle Beteiligten blieben demnach zum Glück unverletzt.