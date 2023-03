Helmstadt vor 49 Minuten

Stundenlange Sperrung und Stau auf A3: nagelneue Autos verbrannt - halbe Million Schaden verursacht

Ein Autotransporter ist in Unterfranken in Brand geraten, daraufhin musste die A3 gesperrt werden. Die Polizei und mehrere Feuerwehren rückten an. Der Schaden ist immens.