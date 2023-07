Feste und Feier im Zeichen der edlen Tropfen: Mainfranken ist berühmt für seinen Frankenwein

Weinfeste 2023 in der Umgebung von Würzburg

Unterfranken ist eine bekannte Weinregion. Kein Wunder also, dass vor allem in Würzburg und seiner Umgebung 2023 eine Menge an Weinfesten auf dich warten. Bei uns erfährst du, auf welche Veranstaltungen du dich in der zweiten Jahreshälfte 2023 freuen kannst.

Umringt von Weinbergen ist Würzburg bekannt für seinen Frankenwein ist. Hier finden sich einige Winzer*innen und Weingüter, die auf verschiedenen Weinfesten ihre Weine präsentieren.

2023 warten noch diese Weinfeste in Würzburg auf dich:

Weinparade Würzburg (24. August bis 3. September 2023): Auf dem Würzburger Marktplatz präsentieren hier verschiedene Weingüter der Region ihre Weine.

(25. bis 28. August 2023): Auf dem Wagnerplatz im Stadtteil Grombühl findest du an diesem Wochenende Qualitätsweine und Live-Musik in entspannter Atmosphäre.

(30. August bis 9. September 2023): Am Fuße einer der besten Weinlagen in Deutschland – dem Würzburger Wengert – kannst du hier eine ausgezeichnete Weinauswahl, kulinarische Gaumenfreuden und ein vielseitiges Line-up finden.

(25. November 2023): Für interessierte Besucher öffnen die Würzburger Weingüter an diesem Tag ihre Keller. Ein Weinfest der besonderen Art.

Weinliebhaber sollten sich diese Weinfeste in Würzburg 2023 nicht entgehen lassen. Die Winzer*innen und Weingüter präsentieren hier ihre besten Weine. In stimmungsvoller Atmosphäre kannst du dich hier durch das Sortiment probieren.

Nicht nur aus Würzburg, sondern auch aus der Umgebung der Stadt kommt guter Wein. Deshalb finden jedes Jahr auch in den umliegenden Gemeinden eine Menge Weinfeste statt.

Diese beiden Weinfeste 2023 in der Umgebung von Würzburg sind einen Besuch wert:

Zeiler Altstadt-Weinfest (5. bis 8. August 2023): Etwas weiter entfernt von Würzburg, aber dennoch eines der beliebtesten Weinfeste in der Region. Drei Tage lang wird Zeil am Main wieder zur riesigen Heckwirtschaft. Mehr Informationen zur Veranstaltung findest du in unserem separaten Artikel.

(11. bis 15. August 2023): Über 120 Spitzenweine warten auf Frankens größtem Open-Air-Weinfest darauf, von dir verköstigt zu werden.

Selbstverständlich lassen sich in den umliegenden Orten von Würzburg noch weitere Weinfeste finden. So solltest du diese Weinfest-Geheimtipps 2023 in Unterfranken nicht verpassen.

