Zum 37. Mal verwandelt sich am ersten Augustwochenende der Marktplatz der Stadt Zeil am Main im Landkreis Haßberge in einen Festplatz, auf dem nach weinfränkischer Kultur gefeiert wird. Die Veranstalter des Altstadt-Weinfests in Zeil freuen sich laut Facebook-Seite auf "kleine Neuheiten und auf tolle Stimmung in der Zeiler Altstadt an den vier Bühnen". Organisiert wird das Zeiler Weinfest in Zusammenarbeit des Förderkreis e.V., der Stadt Zeil am Main und den ortsansässigen Winzern. Das Programm ähnelt dem vom vergangenen Jahr, hält aber auch ein paar Neuerungen für Besucher*innen bereit.

Programm 2023: So startet das Weinfest am Samstag

Am Samstag, dem 5. August startet das Weinfest um 15 Uhr traditionell mit dem Festumzug. Anschließend eröffnen der Abt Degen, Patron des Weintals zwischen Schweinfurt und Bamberg, und der derzeitige 1. Bürgermeister Thomas Stadelmann das Fest feierlich in Begleitung der Zeiler Trachtenkapellen. Dann kann endlich mit dem ersten Schoppen angestoßen werden. Aber nicht nur das: Bei einer Auswahl von 20 verschiedenen Essensständen finden auch alle Besucher*innen den passenden Leckerbissen zum Wein.

Weiter geht es mit dem Kinderprogramm ab 16 Uhr, bei dem das Karfunkel-Figurentheater und der Kinderzauberer Tassini die Kindergemüter in ihren Bann ziehen. Aber auch der allseits beliebte Luftballonwettbewerb darf in diesem Jahr nicht fehlen. Um 18 Uhr beginnt das Abendprogramm für die Erwachsenen mit verschiedenen Musikgruppen und DJs. "Party pur aus Franken" verspricht die Band Volldampf und sorgt für beste Unterhaltung auf dem Marktplatz. Außerdem füllen Miss Sophy & the Groove die Speiersgasse mit souligen Beats, EggSqueeze covert akustisch in der Oberen Torstraße und DJ Vodoo heizt allen vor der Sparkasse ordentlich ein.

Das Besondere: Anders als bei den meisten Weinfesten finden hier die musikalischen Acts gleichzeitig an unterschiedlichen Schauplätzen der Zeiler Altstadt statt. So gleicht das Weinfest fast schon einem Festival mit buntgemischten Genres und dem Frankenwein als Ehrengast.

Sonntag und Montag: Zwischen Frühschoppen und Rockklängen

Den Sonntag leitet das Duo Mittendrin mit Guter-Laune-Musik beim Frühschoppen ein. Auch an diesem Tag ist für die Unterhaltung der kleinen Gäste gesorgt, ab 13 Uhr im Finanzamtshof und ab 15.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus. Überhaupt soll der Sonntag "ganz im Zeichen der Familien stehen", wie der Bürgermeister im Gespräch mit inFranken.de erklärt. Das sonntägliche Mittagessen wird von der Heimatkapelle Ziegelanger begleitet und am Abend stehen Besucher*innen erneut vor der Wahl: die original-fränkischen Rothsee-Musikanten auf dem Marktplatz, die sechsköpfige Cover-Band Session X in der Speiersgasse, die Rockklänge der Asphaltstürmer in der Oberen Torstraße oder doch lieber Partymusik von DJ Cally vor der Sparkasse?

Nachdem am Montag tagsüber Ruhe auf dem Marktplatz einkehrt, geben ab 18 Uhr vier weitere Acts nochmal alles, um das Weinfest gebührend zu beenden. Die Bayernmafia sorgt auf dem Marktplatz als waschechte Partyband für Stimmung, während das Trio Dreyklang in der Speiersgasse auch mal für Gänsehautmomente sorgt. Die Cover-Rockband Mac Daniels in der Oberen Torstraße und DJ Crazy Coffee an der Sparkasse runden das Wochenende mit den perfekten Tanzrhythmen ab.

Übrigens: Auch der Stadtturm ist an diesem Wochenende geöffnet, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Das Dokumentationszentrum Zeiler Hexenturm im Turm hat am Samstag nur bis 14 Uhr geöffnet und ist sehenswert für alle, die sich für einen wichtigen Teil der Zeiler Geschichte interessieren.

Neuerung: Erstmalig wird eine Sicherheitsabgabe beim Eintritt verlangt

Im Mittelpunkt des Fests steht der sehenswerte Zeiler Marktplatz, mit seinen fränkischen Fachwerkfassaden, und dem spätgotischen Rathaus. Doch auch ein Besuch in den Weinlauben und Bocksbeutelhöfen der ansässigen Winzer lohnt sich – dort soll es die besonders edlen Tropfen zum Probieren geben. Apropos Winzer: Natürlich werden auch beim Zeiler Weinfest die Weinprinzessinnen aus der Region erwartet, verriet der Bürgermeister auf Nachfrage. Unter anderem haben die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann, die Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintals Anna-Lena Werb sowie die Sander Weinprinzessin Anna-Lena Sünkel zugesagt.

Eine Neuerung wird es dieses Jahr geben: "Wir haben uns im Weinfestausschuss darauf verständig, aufgrund der stetig gestiegenen Kosten für Sicherheitspersonal etc. in diesem Jahr erstmals eine Sicherheitsabgabe zu erheben", erklärte Bürgermeister Stadelmann im Gespräch. Die Sicherheitsabgabe in Höhe von drei Euro werde am Samstag zwischen 17 und 22 Uhr und am Montag zwischen 18 und 22 Uhr erhoben. Außerdem gibt es eine Taschen- und Rucksack-Kontrolle, um zu vermeiden, dass alkoholische Getränke selbst mitgebracht werden.

Tipp: Auf dem Instagram-Account des Weinfestes erfährst du spannende Hintergrundfakten und News zum Altstadt Weinfest Zeil am Main.

Zeiler Weinfest: Die wichtigsten Infos auf einem Blick

Wann : Samstag, 5. August 2023, bis Montag, 7. August 2023

: Samstag, 5. August 2023, bis Montag, 7. August 2023 Wo : Altstadt Zeil am Main

: Altstadt Zeil am Main Eintritt : 3 Euro Sicherheitsabgabe am Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr sowie am Montag von 18.00 bis 22.00 Uhr. Beide Tage zusammen kosten 5 Euro. (Personen unter 16 Jahren ausgenommen)

: 3 Euro Sicherheitsabgabe am Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr sowie am Montag von 18.00 bis 22.00 Uhr. Beide Tage zusammen kosten 5 Euro. (Personen unter 16 Jahren ausgenommen) Einlasskontrolle & Sicherheitsabgabe erfolgen an 8 Einlasspunkten rund um das Festgelände

Parkmöglichkeiten : an der Schule/RW-Haus, am Tuchanger, am Altstadtparkplatz, am Bahnhof, auf dem Firmenparkplatz der Firma "allmilmö"/Zeiler Möbelwerk.

: an der Schule/RW-Haus, am Tuchanger, am Altstadtparkplatz, am Bahnhof, auf dem Firmenparkplatz der Firma "allmilmö"/Zeiler Möbelwerk. Webseite : https://www.zeiler-weinfest.de/programm.php

: https://www.zeiler-weinfest.de/programm.php Instagram : https://www.instagram.com/altstadtweinfestzeil/

: https://www.instagram.com/altstadtweinfestzeil/ Kontakt: info@zeil-am-main.de oder 09524–94922

Nur eine Woche nach dem Zeiler Altstadt-Weinfest findet mit dem Volkacher Weinfest schon die nächste Veranstaltung für Weinliebhaber an. Und es gibt es heuer weitere erfreuliche Nachrichten für die Besucher. Sowohl Zeil als auch Volkach gehören zu unseren Empfehlungen der idyllischsten Weinfeste in Unterfranken.

