Arzt-Praxis zu verschenken: Würzburger Arzt sucht händeringend nach einem Nachfolger

Früher hatte der Stadtteil Zellerau nicht den besten Ruf in Würzburg, doch das hat sich geändert. Mittlerweile gilt die Zellerau als "aufstrebender Stadtteil", denn es mangelt hier an nichts. Die Nahversorgung ist gut und mit der Straßenbahn ist man in wenigen Minuten in der Innenstadt.

Doch der Allgemeinmediziner Dr. Norbert Hofmann findet trotzdem keinen Nachfolger für seine Praxis in Zellerau. Seit zwei Jahren sucht er bereits vergeblich nach einem Nachfolger.

Würzburger Arzt sucht mit außergewöhnlichen Mitteln nach einem Nachfolger

Eigentlich wollte er mit 65 Jahren aufhören, doch es fand sich bis heute keiner, der die Praxis weiterführen würde. Doch Hofmann würde nur ungern seine Praxis ohne einen Nachfolger hinterlassen. Eines Nachts kam dem nun 67-Jährigen eine kuriose Idee: Warum nicht die Praxis verschenken?