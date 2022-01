Im Landkreis Schweinfurt kam es auf der Staatsstraße 2280 bei Üchtelhausen zu einem Zwischenfall: Ein Sattelschlepper brannte völlig nieder. Der Fahrer ist derweil wohlauf.

Wie die Polizeiinspektion Schweinfurt mitteilt, war der Lkw-Fahrer mit seinem Zugfahrzeug am Montagmorgen gegen 03.40 Uhr auf der Straße unterwegs, als er während der Fahrt plötzlich einen lauten Knall vernahm, wodurch er anhielt, um nachzusehen, was der Grund für das Geräusch war. Kurz darauf erkannte er, dass der Anhänger des LKWs Feuer gefangen hatte.

Völlig niedergebrannt: Sattelschlepper in Brand

Dem Fahrer gelang es gerade noch rechtzeitig, das Zugfahrzeug abzukoppeln, um so eine völlige Zerstörung des Lkws zu verhindern. Kurz darauf waren die örtlichen Feuerwehren auch bereits vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem musste die Straße für diesen Zeitraum komplett gesperrt werden, während der Grund für das Feuer immer noch unklar ist. Der Schaden am Auflieger und der Lieferung wird mit 70.000 Euro beziffert. Der Schaden an der Straße wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polize Schweinfurt geht nun den Gründen für das Feuer genauer nach. Hinweise nimmt diese unter der Nummer 09721/202-0 entgegen.