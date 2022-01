Besondere Impfaktion in Schweinfurt: Am Freitag, dem 7. Januar 2022 und am Samstag, dem 8. Januar 2022 können sich alle Personen über 12 Jahren im Impfzentrum für Stadt und Landkreis Schweinfurt schnell und unkompliziert bis Mitternacht impfen lassen.

Nach dem üblichen täglichen Betrieb mit Terminvereinbarung von 11 bis 19 Uhr werden von 19 bis 24 Uhr Impfungen ohne Termin angeboten, wie die Stadt Schweinfurt mitteilt.

Sonderimpfaktion "Midnight run" in Schweinfurt

Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech (alle Personen bis 30 Jahre) beziehungsweise von Moderna (alle Personen ab 30 Jahren).

Grundsätzlich gilt auch hier, dass zur Impfung der Personalausweis und Impfausweis mitgebracht werden müssen.

Im Rahmen dieses "Midnight-runs“ spendiert die Brauerei Roth Bier jedem Impfling ab 18 Jahren nach der Impfung eine frisch abgefüllte Flasche "Roth Runner“.

Gemäß der STIKO-Empfehlung (Ständige Impfkommission) ist für alle Personen über 18 Jahren eine Booster-Impfung drei Monate nach der Zweitimpfung möglich. Das bayerische Gesundheitsministerium hat ergänzend dazu darauf hingewiesen, dass auch Jugendliche unter 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von Biontech erhalten können.

Vorschaubild: © Jörg Carstensen (dpa)