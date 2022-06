Seit Mittwochabend (1. Juni 2022) war eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Schweinfurt vermisst worden. Die zuständige Polizeiinspektion hatte daraufhin eine größere Suchaktion gestartet, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nun konnte die unterfränkische Polizei Entwarnung geben.

Da die Frau auf Medikamente angewiesen ist, hatte die Polizei vermutet, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zuletzt war die 68-Jährige von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Schwebheim gesehen worden.

Vermisste Frau aus Schwebheim wieder aufgetaucht

Das Polizeipräsidium meldet nun, dass die Frau mittlerweile von einer Bekannten angetroffen wurde und sich wieder wohlbehalten zu Hause befindet.

Weitere Vermisstenfälle: 51-Jährige schon zwei Wochen lang vermisst - Kripo prüft weitere Suchmaßnahmen

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay