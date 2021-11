Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom Samstag, 27.11.2021

Aus der Stadt Schweinfurt

Bei Ladendiebstahl einer 14-Jährigen Einhandmesser mitgeführt

Ein 14 Jahre altes junges Mädchen wurde am Freitagnachmittag bei einem Ladendiebstahl erwischt, als sie in einem Drogeriemarkt in der Schrammstraße in Schweinfurt diverse Artikel im Wert von 27 Euro entwendete. In der mitgeführten Handtasche des Mädchens konnte zudem ein Einhandmesser aufgefunden werden. Des Weiteren führte das Mädchen eine weitere Einkaufstüte eines Kleidungsgeschäfts mit, in welchem sie zuvor war. Darin konnte weiteres Diebesgut im Wert von 35 Euro aufgefunden werden. Die Jugendliche erhält nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahl und eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Rollatordiebstahl

Am Freitagnachmittag teilte ein 63-jähriger Geschädigter den Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt mit, dass ihm sein Rollator entwendet wurde. Diesen stellte er am Freitagmorgen um 08:00 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Schweinfurt ab. Als er gegen 11:00 Uhr zu seinem Rollator zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen. Hinweise zum bislang unbekannten Täter gibt es nicht. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.



Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend befand sich ein 49-jähriger Mercedesfahrer wartend in seinem Pkw auf einem Möbelhaus-Parkplatz in der Amsterdamstraße in Schweinfurt. Gegen 17:50 Uhr kam die Fahrerin des daneben geparkten Fahrzeugs und stieg in ihren Pkw ein. Hierbei stieß sie die Fahrzeugtüre an den geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin davon. Der Geschädigte konnte noch das Teilkennzeichen „GEO“ (für Gerolzhofen) erkennen. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Am frühen Freitagabend kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren, zum Glück nicht schwerer verletzten, Personen. Die 50-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Skoda die Felix-Wankel-Straße in Schweinfurt. An der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 47-jährigen BMW-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde die Skoda-Fahrerin zusätzlich auf einen weiteren Pkw, VW, geschleudert und letztlich in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Fahrerin befreien, welche dann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus kam. Die beiden anderen geschädigten Fahrzeugführer, sowie deren Mitfahrer, wurden ebenfalls leicht verletzt und begaben sich selbstständig zum Arzt. Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 12000 Euro.

Pkw beschädigt

Der Pkw der Marke Chevrolet wurde von seinem Besitzer bereits am vergangenen Montag, den 22.11.2021, gegen 16:00 Uhr in der Rudolfstraße auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Als der 25-jährige Geschädigte am Freitagabend gegen 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass die vordere Stoßstange leicht beschädigt wurde (kleine Delle/Kratzer). Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Ein Verkehrsunfall wird nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen - es sieht so aus, als wäre mit einem Gegenstand dagegen geschlagen worden sein. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Aus dem Landkreis Schweinfurt

Putzfrau stiehlt Rentnerin Bargeld

Eine 67-jährige Rentnerin erstatte bei Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt am Freitagmittag Anzeige aufgrund zurückliegendem Diebstahl. Die Geschädigte schilderte, dass ihr seit Ende September insgesamt 3000 Euro aus ihrer Wohnung in Gochsheim entwendet wurden. Als Tatverdächtige kam nur die 40-jährige Putzfrau in Frage, die bereits mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde. Die Dame erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Fahrzeug ausgewichen und an Mauer gefahren

Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer war mit seinem Pkw am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, von Schweinfurt in Richtung Schonungen unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm dort plötzlich, direkt auf seiner Fahrspur, ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich dieser ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus und touchierte hierbei eine dortige Steinmauer. Hierdurch wurde der Toyota an der kompletten linken Seite beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Über das Verursacherfahrzeug oder den Fahrer sind keinerlei Hinweise bekannt. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay