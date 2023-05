Die Schweinfurter Kriminalpolizei hat am Mittwoch (24.05.2023) zwei Männer festgenommen, denen ein Raubdelikt vorgeworfen wird.

Die Beamten hatte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse durchgeführt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Unbekannte bedrohen Männer beim Zigarettenkaufen mit Waffe

Was war geschehen? Ein 18-Jähriger wollte im November 2022 in Begleitung eines 16-jährigen Bekannten eine Packung Zigaretten an einem Automaten an der Hauptstraße in Schweinfurt kaufen. Plötzlich tauchten zwei unbekannte Männer auf und forderten Geld. Einer der Täter zeigte dabei eine Waffe vor. Die Unbekannten nahmen das Geld und verschwanden.

Im Rahmen intensiver und aufwendiger Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt gelang es ihnen, zwei offenbar an der Tat beteiligte Männer zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt beantragte daraufhin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die beiden Verdächtigten, die durch einen Ermittlungsrichter erlassen und am Mittwoch durch Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt vollzogen wurden. Bei der Person, die unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert hat, soll es sich um einen 20-jährigen Mann handeln, in dessen Wohnung auch die mutmaßliche Tatwaffe sowie geringere Mengen Rauschgift gefunden wurden. Auch in den weiteren durchsuchten Wohnungen wurden diverse Waffen und Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Durch den hohen Druck aufgrund der polizeilichen Maßnahmen stellte sich in der Folge ein 21-Jähriger der Polizei, der einräumte, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Der 20-Jährige wurde am Mittwoch noch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen den Mann unter Auflagen außer Vollzug setzte. Der Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen, der nicht aktiv an dem Raubüberfall mitgewirkt hatte, wurde aufgehoben.

Vorschaubild: © janmarcustrapp/Pixabay.com (Symbolbild)