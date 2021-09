In der Nacht auf Mittwoch: Haus in Büchenbach brennt lichterloh

In der Nacht auf Mittwoch (29. September 2021) sind Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Büchenbach im Kreis Roth alarmiert worden. Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, dass ein Wohnhaus im Ortskern gebrannt hat. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Flammen bereits auf weitere Gebäude, wie die nebenstehende Garage, übergesprungen. Derzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass es sich womöglich um Brandstiftung handelt. Der 73-jährige Bewohner des Hauses ist spurlos verschwunden - am Mittwoch sollte sein Haus zwangsgeräumt werden.

Update vom 29.09.2021, 12.00 Uhr: Männlicher Leichnam gefunden - Identität noch nicht geklärt

Aufgrund der Zwangsräumung, die angesetzt war, erhärtet sich der Verdacht seitens der Polizei, dass das Haus vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist. Der 73-jährige Bewohner konnte Stand 11.53 Uhr noch immer nicht ausfindig gemacht werden. Allerdings konnte in dem Haus am Mittag ein männlicher Leichnam gefunden werden. Eine gesicherte Identifizierung des Toten ist derzeit noch nicht geschehen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Hierzu müssten erst noch rechtsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden. Der Leichnam soll obduziert werden. Zur weitere Unterstützung bei den Ermittlungen wurden nun neben Einsatzkräften des SEK und LKA aus München weitere Kräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugerufen.

Erstmeldung vom 29.09.2021, 08.30 Uhr: Wohnhaus in Flammen - Bewohner spurlos verschwunden

Umliegende Nachbarhäuser mussten evakuiert und die Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Sie verbrachten die Nacht im Rathaus in Büchenbach und wurden von Einsatzkräften betreut. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Allerdings fehlt von dem 73-jährigen Bewohner des in Brand geratenen Hauses jede Spur. Er wird vermisst. Wie der Pressesprecher erklärt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Nachbarn hatten gegen 1.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie mitbekommen hatten, dass der 73-Jährige deutlich wahrnehmbare Tätigkeiten rund um das Haus durchführte.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der 73-Jährige das Haus selbst in Brand gesteckt haben könnte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Morgen in einer Pressemitteilung berichtet. Weiter heißt es, dass das Haus, trotz umgehender Löscharbeiten, komplett abgebrannt ist. Derzeit (08.30 Uhr) ist die Ortsdurchfahrt von Büchenbach gesperrt. Dies wird wohl noch einige Stunden der Fall bleiben, so die Polizei weiter.

Am Mittwoch (29. September 2021) sollte eine Zwangsräumung des Anwesens angesetzt gewesen sein. Womöglich besteht hier ein Zusammenhang zu dem Brand. Die Suche nach dem 73-jährigen Bewohner läuft. Die Polizei schließt derzeit eine Gefährdung für Passanten und Nachbarn in Büchenbach aus. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Brandursache haben begonnen. Die Beamten vor Ort werden von Einsatzkräften des SEK und des LKA München unterstützt. "Was tatsächlich mit dem 73-jährigen Wohnungsinhaber passiert ist, das ist nach wie vor unklar", erklärt der Pressesprecher abschließend.

