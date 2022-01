Zwei befüllte Kühlschränke gefunden: Inhalt faulte bereits - Zeugen werden gesucht: Zwei "komplett mit Lebensmittel bestückte" Kühlschränke beschäftigen aktuell die Polizei in Mittelfranken. Wie die Polizeiinspektion Schwabach am Sonntag (23. Januar 2022) in ihrer Pressemitteilung schreibt, fehlt vom Besitzer oder von der Besitzerin der Geräte jede Spur.

Am Wochenende (21. und 22. 01.2022) sind am Waldrand in Verlängerung der Wendelsteiner Nibelungenstraße in Richtung Deponie die zwei weißen Kühlschränke gefunden worden. Die hatte jemand dort illegal entsorgt.

Wendelstein: Zwei "komplett bestückte" Kühlschränke illegal entsorgt - Inhalt faulte bereits

Diese waren noch komplett mit Lebensmitteln bestückt, welche bereits vor sich hin faulten. Wer kann Hinweise zum Verursacher oder einem Fahrzeug geben? Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 09122/927-0 bei der Polizei Schwabach zu melden.

