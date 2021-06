Roth vor 1 Stunde

Roth: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2

Roth (ots) - Am Sonntagnachmittag (20.06.2021) ereignete sich auf der B2 in Fahrtrichtung Nürnberg, auf Höhe der Ausfahrt Georgensgmünd (Lkrs. Roth), ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle.