Eine Vermisstensuche konnte in Franken erfolgreich abgeschlossen werden: Bereits seit Dienstagabend (29. August 2023) wurde eine Frau aus Roth vermisst. Nun konnte die Polizei aber Entwarnung geben.

Die Frau war zuletzt am Dienstagabend im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gesehen worden, danach gab es zunächst keine Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Das Polizeipräsidium Mittelfranken meldete am Freitagabend, dass die Gesuchte am Nachmittag wohlbehalten im Landkreis Roth angetroffen werden konnte. Der Hinweis eines Bürgers trug zu ihrem Auffinden bei. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit widerrufen.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild