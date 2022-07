Ungewöhnlicher "Einkauf" im Landkreis Rhön-Grabfeld: Ein laut Polizei sichtlich betrunkener Mann hat sich am Donnerstagabend (7. Juli 2022) in einem Supermarkt in der Kastanienallee in Herschfeld ohne zu bezahlen am Sortiment bedient.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d. Saale berichtet, dass eine Mitarbeiterin beobachtete, wie er einen Sahnejoghurt aus dem Kühlregal nahm.

Mann isst Joghurt im Supermarkt - ohne zu bezahlen

Diesen verspeiste er an Ort und Stelle und löffelte mit seinen Fingern aus dem Becher. Weil der Mann keinerlei Geld bei sich hatte, wird davon ausgegangen, dass er nicht vorhatte, den Joghurt zu bezahlen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot erteilt.

