In der Silvesternacht sah sich ein Betrunkener in Burglauer nicht mehr in Lage, den beschwerlichen Nachhauseweg ohne eine Bekannte zu beschreiten. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung, vermutete er seine Bekannte auf der Rücksitzbank eines in einer offenen Garage abgestellten Autos, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mitteilte.

Als er in die Garage gegangen war und anschließend mehrfach mit seinen verschmutzten Schuhen gegen eine Seitentüre getreten hatte, quartierte er sich schließlich ohne ersichtlichen Grund auf der Rücksitzbank des unverschlossenen Autos ein. Nachdem er dort einige Zeit verbracht und weiteren Verunreinigungen hinterlassen hatte, zog er weiter.

Mann richtet 2500 Euro Schaden an

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme, die erst am folgenden Nachmittag stattfand, plagte den Täter laut Polizei wohl "das schlechte Gewissen oder die Neugier". Bei Eintreffen der Streife wurde der Mann mit einer Restalkoholisierung von knapp einem Promille und entsprechend verschmutztem Schuhwerk durch die Beamten auf dem Wohnanwesen angetroffen.

Der Beschuldigte zeigte sich umfassend geständig und gewillt, die verursachten Sachschäden in Höhe von 2500 Euro zu begleichen. Zusätzlich wird der Beschuldigte mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch belohnt. Eine sehr teure Übernachtung.