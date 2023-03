Riskantes Manöver zwischen Lkw bei Rhön-Grabfeld - Fahrer wird abgedrängt

Wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt a. d. Saale mitteilt, ist es am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr nach einem extrem riskanten Überholmanöver zu einem Unfall auf der B279 auf Höhe Bischofsheim in Richtung Bad Neustadt/Saale gekommen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Lkw ein Auto im Landkreis Bamberg beim Überholen in die Enge getrieben - mit Folgen. Jetzt waren zwei Lastwagen beteiligt.

Nach Angaben der Polizei überholte ein 41-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger auf der B279 auf dem Teilabschnitt zwischen Bischofsheim und Bad Neustadt/Saale einen anderen Lkw. Der 53-Jährige hatte ebenfalls einen Anhänger am Fahrzeug. Der 41-Jährige setzte zum Überholen an. Dann wurde es gefährlich.

Lkw drängt Lkw ab - Scheibe zerbricht nach Kollision

Wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht, bemerkte der Mann, dass der vor ihm fahrende Lkw mutmaßlich zur Verhinderung des Überholens ebenfalls auf die linke Fahrspur wechselte. Der 41-Jährige reagierte sofort, bremste und versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern.

Doch der Anhänger des 53-Jährigen scherte immer weiter nach links aus und touchierte den überholenden Lkw an der Beifahrerkabine. Die Scheibe der Beifahrertüre zersplitterte. Doch der Verursacher bleib nicht stehen. Er reagierte demnach auch nicht auf Lichthupe und Hupe. Stattdessen soll er weiter potenziell gefährliche Fahrmanöver durchgezogen haben.

Erst eine Streife der Polizei, die auf der B279 unterwegs war, konnte den randalierenden Lkw-Fahrer im Industriegebiet stoppen. Noch in der Nacht wurde nach dem Vorfall durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Strafverfahren gegen den 53-jährigen Unfallverursacher unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grobes Fehlverhalten beim Überholvorgang und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Polizei warnt: Immer wieder schlimme Unfälle auf der B279

Zur Unterstützung wurde dem Bericht zufolge auch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt zur Auswertung der Fahrerdaten der zwei beteiligten Lkw hinzugezogen. Verletzt wurde bei der riskanten Aktion des 53-Jährigen niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5100 Euro.

Die Beamten weisen im Zusammenhang mit dem aktuellen Lkw-Vorfall auch wieder daraufhin, dass riskante Fahrweisen und grobe Fehler beim Überholen in der Vergangenheit leider auf der B279 bereits zu Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang führten. So kam es im Oktober 2022 bei Oberweißenbrunn aufgrund eines mutmaßlich grob fahrlässigen Überholvorganges zu einem Verkehrsunfall mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale führt aus diesem Grund immer wieder verstärkte Verkehrskontrollen auf der B279 durch und war daher auch im aktuellen Fall schnell vor Ort.