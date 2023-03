Unfallflucht auf der A73 im Landkreis Bamberg: Als ein 66-jähriger Autofahrer einen Tanklaster auf dem linken Fahrstreifen überholen wollte, zog dieser vor ihm plötzlich ebenfalls nach links. Die Fahrzeuge streiften sich und der rechte Außenspiegel des Autos wurde dadurch abgerissen.

Daraufhin wich der 66-Jährige nach links aus und geriet dabei mit seinem linken Vorderreifen an den Bordstein der Mittelschutzplanke, wobei der Reifen platzte. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet, war der Autofahrer am Montagmorgen (20. März 2023) auf der A73 in Richtung Suhl unterwegs.

Lkw-Fahrer macht sich nach Unfall auf A73 bei Bamberg aus dem Staub

Während der 66-Jährige anhielt, um die Polizei zu rufen, fuhr der Lastwagen einfach weiter. Die Beamten leiteten jedoch eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein: Später konnte der Fahrer von der Polizei weiter nördlich auf der A73 gefunden und kontrolliert werden.

Nun läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Auch auf der A73 bei Bamberg geschehen: Wer saß im dunklen Wagen? Drängler nötigt junge Fahrerin auf A73 - Die notiert sich wichtiges Detail

Vorschaubild: © markusspiske / Pixabay