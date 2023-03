Eine junge Autofahrerin ist auf der A73 im Landkreis Bamberg von einem anderen Fahrer genötigt worden und prallte dadurch in die Leitplanke. Der Schuldige machte sich aber einfach aus dem Staub.

Am Samstagmorgen (18. März 2023) war die 20-Jährige auf der A73 in Richtung Suhl unterwegs. Als sie gerade den linken Fahrstreifen zum Überholen benutzte, nahm sie plötzlich einen dunklen Wagen dicht hinter sich wahr. Dieser sei so extrem nah aufgefahren, dass sie laut ihren eigenen Angaben erschrak und ihr Lenkrad verriss, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Montagmorgen meldet.

Zu dicht aufgefahren: Männer bedrängen Fahrerin auf A73 bei Bamberg

Deshalb sei sie nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe die Mittelschutzplanke gestreift und dabei auch ihren Kopf an der Scheibe angestoßen. Danach fuhr sie wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück und wurde von dem anderen Auto überholt. In diesem seien zwei Männer unterwegs gewesen, deren Alter auf 30 bis 40 Jahre geschätzt wird.

Sie versuchte noch, den Fahrer durch Gestikulieren zum Anhalten zu bewegen, was ihr aber nicht gelang. Der Unbekannte fuhr nach dem Unfall einfach davon. Sie konnte sich aber das Passauer Kennzeichen notieren. Gegen den bislang unbekannten Fahrer laufen nun Ermittlungen wegen Nötigung, Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden.

