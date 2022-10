Ein Überholmanöver dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. Oktober 2022, kurz nach 10 Uhr bei Oberweißenbrunn in der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) gewesen sein.

Auf der Umgehungsstraße bei Oberweißenbrunn (Bischofsheim i.d. Rhön) in Richtung Gersfeld prallten zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Inzwischen gab das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung bekannt, dass ein 27-Jähriger den Unfall nicht überlebt hat.

Frontal-Crash bei Bischofsheim: Sechs Verletze und ein Toter

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen wollte der mit fünf Personen besetzter Pkw, der in Richtung Neustadt unterwegs war, mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. In dieser Situation kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden und mit zwei Personen besetzten Wohnmobil. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer des Wohnmobils schwer verletzt, ebenso die fünf Insassen des Pkw.

BRK-Einsatzleiter Rettungsdienst Elias Holzheimer fügt dazu an, dass die Patienten sowohl mit Hubschrauber als auch mit den Rettungswagen in verschiedene Kliniken zur Weiterbehandlung gebracht wurden. Inzwischen erreichte die Polizei die Nachricht, dass ein 27-jähriger Mitfahrer aus dem Audi im Krankenhaus verstorben ist.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale. Dazu kommt ein Sachverständiger zur Unfallstelle. Die Polizei war mit acht Kräften am Unfallort. Hinzu kamen zwei weitere Betreuungskräfte, die sich speziell um Angehörige und Unfallzeugen kümmerten. Die Straße war über mehrere Stunden für den Verkehr beidseitig gesperrt. Vor Ort waren dazu insgesamt sieben Rettungswagen des BRK Rhön-Grabfeld, sowie vier Notärzte. Hinzu kam die Sanitätseinsatzleitung mit Unterstützungsgruppe. Die Feuerwehren aus Bischofsheim, Wildflecken und Gersfeld-Rodenbach waren am Unfallort im Einsatz und übernahmen auch die Verkehrslenkung.