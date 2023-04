Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Hausfriedensbruch

Jugendliche steigen auf Schuldach: Drogenspürhund im Einsatz

Am Donnerstag sind einige Jugendliche auf das Dach einer Schule in Bad Neustadt an der Saale gestiegen. Bei dem Polizeieinsatz wurde auch ein Drogenspürhund hinzugezogen.