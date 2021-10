Am Montagnachmittag (11. Oktober 2021) befuhr ein 83 Jahre alter Mann mit einem Gespann aus Pkw und Anhänger die Staatsstraße 2292 aus Steinach im Landkreis Röhn-Grabfeld kommend. Kurz darauf wollte der Mann nach links auf die Staatsstraße 2445 in Fahrtrichtung Bad Neustadt an der Saale einbiegen.

Hierbei übersah der 83-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Pkw aus Richtung Bad Neustadt, weshalb es kurz darauf zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Pkws kam. Der 83-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Kreis Röhn-Grabfeld: 83-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Verkehrsunfall

Der 62-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

