Würzhaus Nürnberg: Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt Weit vorne im Google-Ranking: Eines der beliebtesten Gourmet-Gasthäuser in Nürnberg

Eines der beliebtesten Gourmet-Gasthäuser in Nürnberg Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse, Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Würzhaus Nürnberg wissen musst

Das Restaurant Würzhaus in Nürnberg ist eines der beliebtesten Lokale der Stadt. Bei Google wird der Name des Restaurants ganz besonders häufig eingetippt. Im Internet-Ranking landet das Würzhaus Nürnberg so auf dem dritten Platz, direkt hinter den asiatischen Restaurants Kokoro und Kokono in Nürnberg.

Würzhaus Nürnberg: "Bei Freunden genießen" - Gourmet-Küche in entspannter Atmosphäre

Das Restaurant Würzhaus Nürnberg spricht auf seiner Website davon "bei Freunden zu genießen" - und das sehen auch die Gäste so. In den Google-Rezensionen ist von entspannter Wohlfül-Atmosphäre die Rede. Das Würzhaus Nürnberg verspricht Gourmet-Küche in Bio-Qualität. Bei den Gästen des Lokals kommt dieses Konzept offensichtlich gut an.

Auf stolze 4,7 Sterne kommt das Würzhaus Nürnberg bei den Google-Rezensionen im Durchschnitt. Die Gäste loben neben der Gemütlichkeit vor allem das "extrem leckere Essen" und die "sehr große Weinkarte". Die Speisekarte des schicken Gasthauses ist vielfältig, die Gerichte kunstvoll und schön angerichtet. Den Besuchern schmeckt es nicht nur, es gefällt auch optisch.

Willst du dich selbst überzeugen? Dann wirf einen Blick in die Karte und statte dem Würzhaus Nürnberg einen Besuch ab. Hier erfährst du alles, was du dafür wissen musst.

Würzhaus Nürnberg Öffnungszeiten: Fünf Tage leckeres Essen und Wein-Genuss

Das Würzhaus Nürnberg ist laut Website an fünf Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Sonntag und Montag hat das Restaurant Ruhetage. Von Dienstag bis Freitag kann man das Lokal auch mittags besuchen. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Würzhaus Nürnberg:

Dienstag: 11.30 Uhr bis 14 Uhr & ab 18 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 14 Uhr & ab 18 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 14 Uhr & ab 18 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 14 Uhr & ab 18 Uhr

Samstag: ab 18 Uhr

Mittags bietet das Würzhaus Nürnberg regionale fränkische Küche an, am Abend finden Gäste auf der Karte feine Gerichte mit passenden Weinen. Wer dem Lokal einen Besuch abstatten möchte, sollte vorher unbedingt reservieren.

Traditionell fränkisch und exquisit lecker: Hier findest du das Restaurant Würzhaus

Das Würzhaus Nürnberg findest du unweit vom Archivpark in der Stadt. Im Sommer und bei gutem Wetter können Gäste auf der schicken Terrasse ihre Speisen genießen. Im Herbst und Winter darf man sich im Innenraum über die gemütliche Atmosphäre freuen.

In den Google-Rezensionen loben Gäste den freundlichen Service in höchsten Tönen: "Sehr aufmerksame und freundliche Bedienung" oder "Top Qualität und aufmerksamster Service", heißt es hier unter anderem. Wenn du dem Würzhaus Nürnberg einen Besuch abstatten möchtest, ist das die genaue Adresse:

Würzhaus Nürnberg

Kirchenweg 3a

90419 Nürnberg



Telefon: 0911 9373455

Website: www.wuerzhaus.info

Speisekarte Würzhaus Nürnberg: Von traditionell fränkischer Küche bis zur gehobenen Gourmet-Spezialität

Auf seiner Website verspricht das Würzhaus ganz besondere Menüs - und liest man die Speisekarte, glaubt man das auch sofort. Traditionell fränkische Gerichte bekommen hier durch besonders liebevolle Zutaten das gewisse Extra verliehen. Gourmet-Küche trifft auf Hausmannskost und natürlich den perfekten Wein dazu.

Egal, ob Muscheln, Rinderfilet oder auch leckeren Kürbis: Im Würzhaus Nürnberg findet jeder etwas, das ihm schmeckt. Am Abend kann man jede Speise auch im vier- bis sechs-Gänge-Menü genießen. Echte Genießer können hier noch den passenden Wein dazu wählen. Mittags variiert die Karte wochenweise. Willst du einen Blick in die Speisekarten werfen? Hier findest du sie.

Das könnte dich auch interessieren: Hier erfährst du, welche Restaurants in Nürnberg es neben dem Würzhaus sonst noch in die Top 10 im Google-Ranking geschafft haben.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.