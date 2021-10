Kokono Nürnberg: Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

Das Restaurant Kokono Nürnberg ist eines der beliebtesten der Stadt - zumindest laut Google. In der Suchmaschine wird der Name des Lokals am zweithäufigsten überhaupt eingetippt. Im Internet-Ranking bringt das dem Kokono Nürnberg einen Spitzenplatz ein.

Kokono Nürnberg - egal, ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch: Asiatische Küche, die schmeckt

In modernem Ambiente bekommen Liebhaber der asiatischen Küche im Kokono Nürnberg alles, was das Herz begehrt. Neben klassischem Sushi stehen auch viele andere Gerichte auf der Speisekarte. Egal, ob Fleisch, Fisch, Suppen oder doch ein vegetarisches Menü: Fündig wird hier wohl jeder, der gerne asiatisch isst.

Stolze 4,7 Sterne bekommt das Kokono Nürnberg im Durchschnitt bei den Google-Rezensionen. "Mega leckeres Essen", "Sehr nette Bedienung" oder auch "geile Cocktails": Die Gäste zeigen sich vom Lokal begeistert.

Ob diese guten Google-Bewertungen gerechtfertigt sind, kannst du am besten herausfinden, indem du dem Kokono Nürnberg einen Besuch abstattest. Wir verraten dir hier alles, was du wissen musst.

Kokono Nürnberg Öffnungszeiten: Die ganze Woche leckere Speisen - mittags und am Abend

Laut Website ist das Kokono Nürnberg an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Neben leckerem Abendessen bietet das Lokal auch einen "Business Lunch" an. Das sind die Öffnungszeiten des Kokono Nürnberg:

Montag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Dienstag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Samstag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 22.30 Uhr

Wer dem Kokono Nürnberg einen Besuch abstatten möchte, kann vorher reservieren. Laut Google sollte man sogar, vor allem am Wochenende sind die Plätze im asiatischen Restaurant heiß begehrt. Wir verraten dir wie und wo du das Kokono Nürnberg am besten erreichst.

Asiatisch speisen in Nürnberg: Hier findest du das Restaurant Kokono

Das Kokono Nürnberg liegt mitten in der Stadt. Du kannst hier nicht nur einfach essen gehen, sondern bei Bedarf bietet das Lokal genug Platz, für verschiedene Veranstaltungen. Hier findest du das Kokono Nürnberg:

Gäste, die eine Google-Rezension verfasst haben, sprechen unter anderem von "mega genialem Ambiente" und "stylischer Einrichtung". Willst du dich selbst von dem Ambiente und dem leckeren Essen überzeugen? Dann findest du das Kokono Nürnberg genau hier:

Kokono Nürnberg

Luitpoldstraße 7

90402 Nürnberg

Telefon: 0911 24293399

Website: www.kokono-restaurant.de

Speisekarte Kokono Nürnberg: Eine vielfältige Karte mit allem, was das Herz begehrt

Die Speisekarte des Kokono Nürnberg ist sehr vielfältig. Neben einer großen Auswahl an Sushi-Spezialitäten, finden sich hier auch viele andere asiatische Leckereien. Auf der Website verspricht das Nürnberger Restaurant "ausgefallene Gerichte" mit "fein abgestimmten Aromen". Ein waschechtes "Geschmackserlebnis" wird Gästen hier versprochen.

Alleine ganze 22 Vorspeisen hat das Kokono Nürnberg im Angebot. Willst du selbst einen Blick auf die große Auswahl an Speisen werden? Dann findest du hier die Speisekarte des Lokals.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.