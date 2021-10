Kokoro in Nürnberg : Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

Das beliebteste Restaurant in Nürnberg ist das asiatische Lokal Kokoro - das sagt zumindest das Google-Ranking. Bei einer Auswertung der Suchmaschine landet das Kokoro Nürnberg nämlich auf dem ersten Platz der Top 10 mit den meisten Suchanfragen.

Kokoro Nürnberg - traditionelle asiatische Küche mit "Herz"

Das Kokoro Nürnberg bietet seinen Gästen traditionelle japanische Küche. Laut Website achtet das Restaurant dabei vor allem auf frischeste und hochwertige Zutaten. Kokoro ist Japanisch und bedeutet "Herz" und genau spiegele auch die Philosophie des Restaurants wider.

Neben feinen Sushi-Gerichten gibt es im Kokoro Nürnberg auch andere japanische Spezialitäten auf der Speisekarte zu entdecken. In den Google-Bewertungen kommt das Nürnberger Restaurant auf stolze 4,4 Sterne im Durchschnitt - und das bei beinahe 1300 Rezensionen. "Fantastisches Sushi, absolute Empfehlung", "Top angerichtet, Essen ein Traum, Mittagskarte perfekt", solche Rezensionen sind hier einige zu lesen.

Ob das genau so stimmt? Wir verraten dir, wo du das Kokoro Nürnberg genau findest, dann kannst du selbst herausfinden, ob das Restaurant so fantastisch ist, wie die Google-Rezensionen vermuten lassen.

Kokoro Nürnberg Öffnungszeiten: Feines Sushi von Montag bis Sonntag und am Feiertag

Das Kokoro Nürnberg ist laut Website an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Auch an Feiertagen kann man hier japanische Spezialitäten genießen. Das sind die Öffnungszeiten des asiatischen Restaurants in Nürnberg:

Montag - Donnerstag

Mittags von 11.30 - 14.30 Uhr / Abends von 17.30 - 22.30 Uhr

Freitag

Mittags von 11.30 - 14.30 Uhr / Abends von 17.00 - 22.30 Uhr

Samstag

Mittags von 12.00 - 15.00 Uhr / Abends von 17.00 - 22.30 Uhr

Sonn- & Feiertage

Mittags von 12.00 -15.00 Uhr / Abends von 17.00 - 22.00 Uhr

Zwischen 15.00 - 17.00 Uhr täglich nur Barbetrieb.

Lunch / Mittagstisch Mo-Fr 11.30 - 14.30 Uhr

Eine Reservierung ist im Kokoro Nürnberg auf jeden Fall empfehlenswert. Das Nürnberger Restaurant ist laut Google-Rezensionen sogar mittags gut besucht. Wir verraten dir, wie du das Lokal am besten erreichst.

Sushi in Nürnberg - und viele japanische Spezialitäten mehr: Hier findest du das Restaurant Kokoro

Das Kokoro Nürnberg liegt nicht weit weg vom Hauptbahnhof im Herzen der Stadt. Bei schönem Wetter können Gäste ihr Essen in einem schönen Innenhof genießen. Hier findest du das Restaurant in Nürnberg:

In den Google-Rezensionen loben Gäste vor allem den Service und die nette Bedienung. Auch von "tollem Ambiente" ist hier die Rede - drinnen wie auch draußen. Wenn du dich selbst von der Qualität des Kokoro Nürnberg überzeugen möchtest, findest du das Lokal hier:

Kokoro Nürnberg

Am Neuen Museum

Luitpoldstraße 3

90402 Nürnberg



Telefon: 0911/664 868 01

Website: www.kokororestaurant.de

Speisekarte Kokoro Nürnberg: Wer asiatische Küche liebt, liebt das Kokoro

Die Speisekarte des Kokoro Nürnberg ist breit aufgestellt. Darüber freuen sich auch die Gäste, die Google-Rezensionen hinterlassen haben. Vom klassischen Sushi-Röllchen bis zur ausgefallenen Spezialität gibt es hier viel zu entdecken. Aber nicht nur Sushi hat das Nürnberger Restaurant im Angebot.

Von feinen Grillspezialitäten bis hin zu frischem Fisch gibt es im Kokoro alles, was das Herz begehrt. Auch für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren bietet die Speisekarte viel. Wer dem Kokoro Nürnberg mittags einen Besuch abstattet, der kann auch aus einer vielfältigen Mittagskarte wählen. Du interessierst dich dafür, was es im Kokoro Nürnberg zu essen und zu trinken gibt? Dann wirf doch einfach selbst einen Blick in die Speisekarte.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.