Gastronomie in der Krise

"Hätte sich nicht rentiert": Beliebter fränkischer Biergarten bleibt wegen Corona geschlossen

Der Biergarten an der Wöhrder Wiese in Nürnberg bleibt in diesem Jahr geschlossen. Grund dafür ist die Corona-Krise. Ein Aufbau lohne sich nicht, erklärt die Betreiberin gegenüber inFranken.de