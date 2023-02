November 2022: Versuchter Tötungsdelikt in Nürnberg

in Nürnberg 31-Jähriger und 28-Jähriger wurden schwer verletzt

Zwei Monate nach dem Vorfall: Polizei sucht erneut nach Zeugen

Zu einem versuchten Tötungsdelikt im Nürnberger Stadtteil Rennweg ist es am 30. November 2022 gekommen. Dabei verletzten sich zwei Personen, eine davon schwer. Nun startet die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf.

Versuchtes Tötungsdelikt: Diese Details sind bislang bekannt

Bei dem Vorfall kam es an jenem Tag gegen 20.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Geuderstraße. Unbekannte Personen griffen einen 31-Jährigen und einen 28-Jährigen an, diese zogen sich schwere Verletzungen zu. Seither ermittelt die Nürnberger Mordkommission aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach der Attacke flüchteten mehrere unbekannte Personen. Über das Fluchtfahrzeug macht das Polizeipräsidium Mittelfranken folgende Angaben:

Marke : Mercedes

: Mercedes Erlanger Zulassung

Farbe: vermutlich hell, "mit hoher Wahrscheinlichkeit" silber oder grau

Inzwischen werten die Ermittler zudem verschiedenes Bildmaterial von dem Tatabend aus.

Erneuter Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Mehr als zwei Monate nach dem Vorfall sucht die Nürnberger Kriminalpolizei erneut nach Zeugenaussagen. Verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten und deren Fluchtfahrzeug nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © iSpanic/Adobe Stock