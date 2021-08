Heftiges Unwetter mit Hagel in Schwabach: Riesige Körner durchlöchern Terrassendach. In Schwabach und im Kammersteiner Ortsteil Schattendorf (Landkreis Roth) hat ein Unwetter am Sonntagnachmittag (08.08.2021) schwere Schäden verursacht.

Laut News5 seien urplötzlich "zentimetergroße Hagelkörner" vom Himmel geprasselt. Der heftige Hagelschauer habe die Anwohnenden völlig überrascht. "Es fing an mit einem leichten Klopfen, innerhalb von 20 Sekunden wurde es ein Prasseln, dass man sein Wort nicht mehr versteht. Das ging rasend schnell", so Anwohner Rüdiger Fechner gegenüber der Agentur.

Unwetter mit Hagel in Schwabach: "komplett zerschlagen"

Erst kürzlich habe er sein Dach neu eingedeckt. Jetzt sei es "komplett zerschlagen", so Fechner weiter. Bilder zeigen riesige Hagelkörner in der Hand des Anwohners. Alles sei "zerlöchert".

Es habe "bis zu fünf Zentimeter große Teile aus dem Dach rausgeschlagen", sagt Fechner in einem Video. Von oben sehe man das ganze Ausmaß, das Dach müsse man nun vollständig erneuern.

Auch in Schattenhof hat es heftig gehagelt, wie Aufnahmen von Anwohnenden zeigen. Der Boden in einem Hof war in kürzester Zeit weiß bedeckt, die Bilder erinnern an einen Schneesturm. Dabei hielten sich die Unwetter in der Region zwar nur kurz - verursachten dabei aber binnen Minuten teils schwere Schäden.

