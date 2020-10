Der neue U-Bahn-Abschnitt der U3 Südwest in Nürnberg geht am Donnerstagmittag in Betrieb. Die Linie verbindet den neuen U-Bahnhof Großreuth bei Schweinau mit der Gustav-Adolf-Straße. Foto: Berschneider + Berschneider: Jonathan Danko Kielkowski

+3 Bilder