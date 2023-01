Nürnberg/Rimini vor 15 Minuten

Live-Ticker

Tödliche Schüsse in Nürnberg: Polizei gibt nach spektakulärer Festnahme von Mert Akin weitere Details bekannt

Am Donnerstag (26. Januar 2023) hat ein Sondereinsatzkommando den mutmaßlichen Nürnberger Todesschützen Mert Akin in einem Hotel in Rimini festgenommen. Nun äußert sich die Polizei erstmals im Detail zur Verhaftung.