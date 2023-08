Todesschütze von Nürnberg vor Gericht - es geht um Mord und versuchten Mord

Bereist seit Ende Oktober 2022 verfolgt inFranken.de den Fall des Todesschützen von Nürnberg. Zuletzt ging es im Februar 2023 um die Zustimmung zur Auslieferung des Angeschuldigten aus Italien. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Dienstag, 15. August offiziell mitteilt, wurde am 26. Juli 2023 am Landgericht Nürnberg-Fürth die Anklage gegen den 28-jährige Mert A. eingereicht.

Es geht dabei um Mord und versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz. In der Pressemitteilung heißt es zum Fall, dass der Angeklagte, der seit etwa einem halben Jahr in Deutschland lebte, veranlasste am 24.10.2022 zwei ihm persönlich bekannte Männer zu einem Treffen in der Landgrabenstraße in Nürnberg. Dort gab er sogleich mit einer Kleinkaliberwaffe mehrere Schüsse auf diese ab.

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth über Ablauf der Todesschüsse und die Festnahme

Einer der Männer erlag dem Bericht nach noch am selben Tag seinen schweren Schussverletzungen. Der andere musste notoperiert werden und überlebte. Eine Erlaubnis, eine Waffe zu besitzen, hatte Mert A. laut Meldung nicht.

Über den Ablauf der Tat, über die tödlichen Schüsse und die Begegnung an diesem Abend, hatte sich im November 2022 der Überlebende und der Vater des Verstorbenen geäußert. Beide schilderten in der türkischsprachige Tageszeitung Hürriyet den Hergang.

Tödliche Schüsse in Nürnberg Am Montagabend (24.10.2022) kam es in der Landgrabenstraße in Nürnberg zu einem großen Polizeieinsatz. Ein unbekannter Mann eröffnete mit einer Schusswaffe vor einem Restaurant auf offener Straße das Feuer auf zwei Männer.

Wie die Staatsanwaltschaft schreibt, erfolgte die Festnahme "am 26. Januar 2023 in Rimini/Italien aufgrund eines in diesem Verfahren erlassenen Europäischen Haftbefehls. Seit dem 14. Februar befindet sich der Angeschuldigte in Untersuchungshaft.

Landgericht Nürnberg-Fürth - der Angeklagte schweigt

Wie es weiter heißt, hat sich Merit A. zum Tatvorwurf bisher nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft hat für den Tatnachweis unter anderem 52 Ermittlungsbeamte und 89 weitere Personen als Zeugen sowie 7 Sachverständige benannt.