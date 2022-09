Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für Katze "Diva" - "keine einzige Anfrage"

sucht neues - "keine einzige Anfrage" "Eine richtige Prinzessin ": 10 Jahre alte Katze auf der Suche nach neuen "Dosenöffnern"

": 10 Jahre alte auf der Suche nach neuen "Dosenöffnern" "Braucht dringend eine Bezugsperson ": Tierheim setzt Katze sehr zu

": Tierheim Mehrfaches Pech: "Diva" verliert Zuhause und kämpft gegen Krankheit

Im Tierheim Nürnberg sitzt derzeit die etwa 10-Jahre alte Katze "Diva". Sie kam ins Heim, da ihr Besitzer erkrankt sei und sich deshalb nicht mehr richtig um das Tier kümmern konnte, berichtet das Tierheim Nürnberg. Dort sitzt die Katze nun jedoch schon seit geraumer Zeit: Bereits im Juli bedauerte das Tierheim, es habe noch "keine einzige Anfrage" gegeben - daran hat sich jedoch auch im September noch nichts geändert.

Katze "Diva" aus Tierheim Nürnberg sucht Zuhause - "eine richtige Prinzessin"

Die Katze "Diva" ist eine Wohnungskatze, der Name sei "Programm", wie das Tierheim Nürnberg erklärt. Als "eine richtige Prinzessin", wird das Tier beschrieben, weshalb im neuen Zuhause neben der Katze auch keine anderen Tiere wohnen sollten. "Wenn mir mal was nicht passt, haue ich auch schonmal hin (mal mit, mal ohne Krallen)", erklärt das Tierheim aus der Perspektive der Katze. "Diva" zeige selbst, wann sie bekuschelt werden möchte - "kurz gesagt, ich möchte daheim die Entscheidungen treffen".

Manchmal sei "Diva" dann doch auch recht schreckhaft, weshalb ein ruhiges Zuhause, am besten ohne Kinder, gesucht wird - "schon allein deshalb, da ich so zickig sein kann". Die Pfleger, die liebevoll "Dosenöffner" genannt werden, mussten im Tierheim feststellen, dass die Katze außerdem an Diabetes leidet. Jedoch fresse sie das spezielle Futter sehr gut und werde momentan auf Insulin eingestellt, was derzeit zweimal täglich eine Spritze für "Diva" bedeutee.

"Das finde ich ehrlicherweise doof", heißt es in der Nachricht. Die wechselnden Menschen, die sich um "Diva" kümmern und die Spritzen verabreichen, finde sie "noch blöder". Wenn die Katze jedoch einmal Zuhause angekommen ist und eine Bezugsperson habe, werde sich das jedoch auch bestimmt einspielen. Wer sich die "Prinzessin" zutraut und "Diva" kennenlernen möchte, erreicht die Pfleger unter 0911 9198927. "Wir sehen uns, ich gehe jetzt erstmal wieder auf meinen Thron", verabschiedet sich die Katze in der Nachricht des Tierheims Nürnberg.