Tierheim Nürnberg: Frau "entführt" Kater Gregor  nach 10 Jahren hat Besitzerin ihn zurück

Monatelang hatte sein wahres Frauchen nach ihm gesucht und dabei stets das Gefühl gehabt, dass er noch am Leben ist. Vorher war er immer zuverlässig nach Hause gekommen, was ihm dann aber verwehrt wurde.

Frau sammelt Kater auf Straße auf und behält ihn: "Das geht mir nicht in den Kopf"

Nun ist auch der Grund für Gregors Verschwinden im Jahr 2009 bekannt: Obwohl der streunende Kater seinerzeit ein Halsband mit Adresse getragen hatte, wurde er kurzerhand von der Straße aufgelesen und einfach behalten. Über zehn Jahre hielt ihn eine Frau in ihrer Wohnung fest - von 2009 bis vergangenen Montag.

Gregors eigentliche Besitzerin ist noch immer fassungslos: "Das geht mir nicht in den Kopf", sagt Myroslava Bauch inFranken.de. "Das ist, als hätte man einen Menschen eingesperrt. Das sind böse Leute, die so etwas machen", so die 50-Jährige. "Wie schlimm das für ein Tier ist, zehn Jahre eingesperrt zu sein, kann sich keiner vorstellen."

Wurde Gregors Zutraulichkeit dem Tier zum Verhängnis? "Er war so ein toller, lieber Kater. Gregor war so vertrauensvoll und handzahm, einfach liebevoll." In der Nachbarschaft habe er regelmäßig einen Spaziergang gemacht - auch um mit seinem Freund, einer anderen Katze, zu spielen. "Er hatte auch keine Angst vor Menschen." Von daher ist es gut möglich, dass er sich 2009 nicht zur Wehr gesetzt hat, als er von einer fremden Frau mitgenommen worden ist. "Er hatte keine Chance, zu uns zurückzukommen, weil er eingesperrt war."