Tierheim Nürnberg feiert großen Nachzucht-Erfolg

Die erste Nachzucht bei den Europäischen Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) ist am 13. August 2021 im Tiergarten Nürnberg geschlüpft. - ein Riesen-Zuchterfolg. Zusätzlich gelang es dem Tiergarten-Team in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Sumpfschildkröte fünf der Tiere in den hessischen Nidda-Auen bei Stockheim auszuwildern, denn die Sumpfschildkröten waren bei uns in Deutschland einmal heimisch. Mittlerweile ist diese Art leider vom Aussterben bedroht.

AG Sumpfschildkröte in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Nürnberg: Aufzucht Schildkröten erhalten

Seit Mai 2020 engagierte sich der Tiergarten Nürnberg schon für dieses Tierschutzprojekt und bekam noch im selben Monat von der AG Sumpfschildkröte einige Jungtiere zur Aufzucht. Die Tierpfleger*innen sollten die Tiere so lange aufziehen, bis sie etwa 100 Gramm schwer waren und sie dann erst auswildern. So erhöht sich laut der Pressemitteilung des Tiergartens ihre Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich.

Nürnberger Tierpfleger*innen legten am 17. Juni 2021 acht Sumpfschildkröteneier in den Inkubator. Bereits nach wenigen Tagen konnten beim Durchleuchten der Eier Blutgefäße entdeckt werden, die sich gerade entwickelten – ein gutes Zeichen für die erwartete Nachzucht. Die erste von acht Jungtieren schlüpfte am 13. August 2021 und wog wie erhofft fünf bis sechs Gramm. Auch die anderen sieben kleinen Schildkrötchen schlüpften erfolgreich aus den Eiern.

Die AG Sumpfschildkröte plant noch in diesem Jahr 70 weitere Schildkröten auszuwildern, was dann zu einer Zahl von 600 insgesamt ausgewilderten Nachzuchten seit Projektbeginn macht. Die AG wurde 1999 auf private Initiative hin gegründet und arbeitet in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und einigen Zoos für den Erhalt der Europäischen Sumpfschildkröte. Ziel dabei ist es, in geeigneten Lebensräumen in Hessen wieder sich selbst erhaltende Populationen zu begründen – bisher sehr erfolgreich.