Der 1. FC Nürnberg ist mit einem Remis in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet: Beim 1:1 (0:1) beim SSV Jahn Regensburg vor 3011 Fans in dem erstmals seit fast sieben Monaten wieder mit Zuschauern gefüllten Jahnstadion waren die Gäste am Freitag durch Tim Handwerker in Führung gegangen (43. Minute). Max Besuschkow glich in der zweiten Halbzeit durch einen Handelfmeter aus (58.).

Die Gastgeber von Trainer Mersad Selimbegovic waren das aktivere und mutigere Team. Den Nürnbergern, bei denen Chefcoach Robert Klauß sein Liga-Debüt feierte, fehlten vor allem die Abstimmung und die erfolgsbringenden Ideen im Spielaufbau.

FCN zum Zweitligaauftakt nur Unentschieden: Valentini verursacht Handelfmeter

In der 2. Halbzeit lief das Spiel lange fast nur auf das Tor der Gäste. Dass Nürnbergs neue Kapitän Enrico Valentini eine Flanke im Strafraum mit der Hand spielte, ahndete der Schiedsrichter erst nach einem langen Videostudium. Besuschkow verwandelte den Strafstoß sicher. Danach drängte vor allem Regensburg auf den Sieg, der aber nicht gelang.

Der "Club", bei dem mit Singh und Krauß nur zwei Neuzugänge in der Startformation standen, tat sich bereits in der ersten Halbzeit schwer gegen aggressive Hausherren. Die ganz klaren Chancen für die Jahn blieben allerdings aus, während ein Kopfball von FCN-Stürmer Schleusener nach Singh-Freistoß von SSV-Keeper Meyer entschärft wurde (24.).

Etwas überraschend fiel die Führung für Nürnberg: Nach Vorarbeit von Geis zog Linksverteidiger Tim Handwerker aus gut 20 Metern ab, Meyer war wohl die Sicht verdeckt und der Ball landete im rechten Toreck. Damit erzielte Handwerker auch das erste Tor der neuen Zweitliga-Saison.

Der 1. FC Nürnberg empfängt zum ersten Heimspiel der Saison am Sonntag, 27. September 2020, um 13.30 Uhr den SV Sandhausen. Corona-Heimspiele des FCN: So viele Fans dürfen ins Stadion.

FCN: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis (ab 81. Behrens), Singh (ab 69. Dovedan), Nürnberger - Schleusener (ab 81. Zrelak), Hack (ab 70. Köpke)