Die Bundesländer haben sich noch rechtzeitig vor dem Start der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga auf einheitliche Corona-Regeln bezüglich der Fan-Rückkehr geeinigt. Die Chefs der Staatskanzleien einigten sich am Dienstag (15. September 2020) auf einen sechswöchigen Testbetrieb mit Zuschauern, natürlich mit Corona-Regeln.

Konkret liegt die Zuschauergrenze oberhalb einer Zahl von 1000 Zuschauern bei 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Für den FCN bedeutet dass, dass rund 10.000 Club-Anhänger in das Max-Morlock-Stadion dürfen.

Für die Nürnberger Heimspiele werden allerdings nur Fans zugelassen, falls der 7-Tages-Inzidenzwert unter den Grenzwerten bleibt.

Zudem wurden weitere Maßnahme beschlossen:

Im Stadion gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.

Im Stadion muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, bis der zugewiesene Steh- oder Sitzplatz erreicht ist.

Im Stadion herrscht Alkoholverbot.

Die Tickets sind personalisiert, also nicht austauschbar.

Gästefans sind nicht zugelassen.

FCN vor Corona-Heimspielen: Wer bekommt Karten?

"Wann genau der Verkauf startet, werden wir in wenigen Tagen bekanntgeben. Da es keine Vollauslastung des Stadions geben wird und wir nicht jedem Dauerkarten-Inhaber seinen Stammplatz anbieten können, werden wir das Abo-Dauerkarten-Modell weiterhin nicht aktivieren", teilt der FCN mit.

Die Dauerkarten-Inhaber bekommen, frei nach dem Motto "first come - first serve", die Möglichkeit ein Kontingent an Tageskarten zu kaufen. Der Verkauf wird primär über den Online-Shop stattfinden. "Dauerkarten-Inhaber bekommen ein Vorkaufsrecht für zwei Tageskarten", so der Verein.

tu/dpa