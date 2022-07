Nürnberg vor 2 Stunden

Brückenbericht

So steht es um Nürnbergs Brücken

Am Mittwoch, 27. Juli 2022, stellt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg den Brückenbericht 2022 vor. Dabei werde von Baumaßnahmen berichtet, die in Planung oder schon in der Umsetzung sind, sowie weitere Entwicklungen besprochen.