Neuhaus an der Pegnitz aktualisiert vor 41 Minuten

Schwer verletzt

Sturz mit Pedelec: Schwer verletzte Frau (55) mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Am Sonntagnachmittag stürzte eine Radfahrerin in Folge einer Bodenwelle über ihren Padelec-Lenker. Bei dem Unfall im Nürnberger Land verletzte sich die 55-Jährige schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.