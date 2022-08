Im Gemeindeteil Lindelburg in Schwarzenbruck (Nürnberger Land) ist in der Nacht ein großes Feuer ausgebrochen. Am frühen Donnerstagmorgen (25. August 2022) um 1.40 Uhr wurde in der Faberstraße ein Brand gemeldet, wie Pressesprecher Marc Siegl von der Polizei Mittelfranken bestätigt.

"Das war ein größerer Einsatz aller umliegenden Feuerwehren", erklärt Siegl. Demnach sei eine Scheune in Brand geraten. Das habe ein regelrechtes Feuer-Inferno ausgelöst: "Die Flammen haben auch auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen", erklärt der Pressesprecher.

Feuer-Inferno im Nürnberger Land: Scheune brennt lichterloh - "komplett abgebrannt"

Alleine 160 Feuerwehrkräfte seien in der Nacht im Einsatz gewesen, erklärt Siegl. Beteiligt waren unter anderem die Feuerwehren Lindelburg, Burgthann, Schwarzenbruck und Feucht. Weil das Feuer auf ein anliegendes Haus übergegriffen hatte, "musste dort auch das Dach für Löschmaßnahmen abgedeckt werden".

Nach aktuellem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden, erklärt Siegl. "Die Scheune ist aber schlussendlich komplett abgebrannt." Der Schaden belaufe sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. "Zur Brandursache können wir aktuell noch nichts sagen, die Kriminalpolizei Schwabach ist derzeit vor Ort und schaut sich die Einsatzstelle an."