Schnaittach: Physiomed Elektromedizin übernimmt bekannten Sportgerätehersteller - "großer Erfolg"

Schnaittacher Physiomed Elektromedizin AG übernimmt Sportgerätehersteller

übernimmt Sportgerätehersteller Nach Zahlungsunfähigkeit: Große Mehrheit der Arbeitsplätze sei gesichert

Große Mehrheit der Arbeitsplätze sei gesichert "Leistungsangebot optimal ergänzt": Unternehmen über Motivation zur Übernahme

Die Physiomed Elektromedizin AG aus Schnaittach hat zum Dienstag (1. August 2023) einen bekannten Sportgerätehersteller übernommen. Es handle sich um die zuletzt zahlungsunfähige Ergofit GmbH mit Sitz in Pirmasens, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schnaittacher Unternehmen freut sich nach Übernahme von Sportgerätehersteller über "erhebliche Synergien"

"Wir kennen den Markt und schätzen das Traditionsunternehmen Ergofit seit vielen Jahren als Lieferant und Kooperationspartner. Es produziert hochqualitative Geräte und verfügt neben hervorragend motivierten Mitarbeitern über eine mehr als 70-jährige Erfahrung und Expertise", wird der Vorstandsvorsitzende Marcus Melching zitiert. Ergofit ergänze das Leistungsangebot von Physiomed "optimal" und ermögliche "somit erhebliche Synergien".

Die vergangenen beiden Monate seien "für die Mitarbeiter nicht einfach" gewesen, doch nun habe man "an der Seite eines starken Partners eine Perspektive" und könne "neu durchstarten", wird Holger Krakowski-Roosen, geschäftsführender Gesellschafter der Ergofit GmbH, zu der Übernahme zitiert. Ergofit habe sich zuvor in einer "Phase der Zahlungsunfähigkeit" befunden und ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die große Mehrheit der Arbeitsplätze sei jetzt "gesichert".

Ergofit stelle Sportgeräte rund um die Bereiche Fitness und Therapie her, heißt es über das Unternehmen in der Pressemitteilung. Die seit 1973 existierende Physiomed Elektromedizin AG stellt demnach Produkte in den Bereichen Rehabilitation, Sport und ästhetische Medizin her. Das Unternehmen existiere seit 1973. Physiomed exportiere derzeit in über 75 Länder weltweit. Aus dem Raum Nürnberg gab es im Juli weitere gute Nachrichten für die Wirtschaft. Der gerettete Autozulieferer Leoni schafft 7000 Arbeitsplätze - in Nordafrika "vorteilhafte Bedingungen". Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du in unserem Lokalressort.