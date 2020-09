Pferde-Diebe unterwegs? Halter melden massenweise "verdächtige Wahrnehmungen"

Warnung vor Pferdedieben in Franken

Meldungen auf Facebook sorgen für Verunsicherung

Fränkischer Polizei ist kein aktueller Pferdediebstahl bekannt

Auf Facebook-Seiten, wie "Aktion gegen Pferdediebstahl - Franken", geht es aktuell heiß her. Viele besorgte Pferdehalter berichten von "verdächtigen Wahrnehmungen" bei Koppeln, Ställen, usw.

Die Rede ist von verdächtigen Autos sowie Personen, die fotografieren oder die Pferdehalter ausfragen und zum Teil sogar flüchten, sobald sie gesehen werden. Die Sorge: Potenzielle Pferdediebe spionieren die Örtlichkeiten aus.

Radio-Bericht warnt vor Pferdedieben in Fränkischer Schweiz

Im Radio klingt die Sache noch dramatischer: "Sie halten die Luft an. Pferdehalter in Franken, vor allem in der Fränkischen Schweiz. Es gibt Hinweise darauf, dass Pferdediebe gerade Stallungen und Koppeln ausspionieren", heißt es in einem aktuellen Bericht von Antenne Bayern.

Zu Wort kommt Pferdebesitzerin Kerstin Schaub-Illing, die auch die Gründerin der Facebook-Seite "Aktion gegen Pferdediebstahl - Franken" ist. Sie berichtet von angeblichen Drohnenflügen über verschiedene Ställe sowie von Autos, die über den Feldweg geflüchtet seien - auch die Polizei kenne die Fälle.

"Wir gehen davon, dass wirklich Pferdediebe unterwegs sind", warnt sie im Radio. Die Polizei kommt in dem Beitrag nicht zu Wort, nur die aufgebrachte Pferdehalterin.