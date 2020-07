Party-Hotspots in Nürnberg: So schränkt die Stadt ab Freitag das Nachtleben ein

Nürnberg beschließt neue Maßnahmen gegen Coronavirus-Ausbreitung: Nachdem es in Nürnberg wiederholt zu großen Menschenansammlungen und Feiern an beliebten Treffpunkten gekommen war, greift die Stadt jetzt durch. In Zusammenarbeit mit Polizei und Wirten wurden strenge Maßnahmen zur weiteren Corona-Eindämmung ausgearbeitet. Das berichtet die Stadt Nürnberg.

Ab Freitag, 10. Juli 2020, gelten die neuen Bestimmungen. Unter anderem kommt dann am Köpfleinsberg ein Sicherheitsdienst zum Einsatz. Weitere Maßnahmen sind:

Beobachtung der Menschenmenge auf dem jeweiligen Platz

Einhaltung des Sicherheitsabstands

Hinweise und Kontrollen an Ausschankflächen und Umgebung

Beschränkung der Personenanzahl

Neue Maßnahmen für Nürnbergs Party-Hotspots

An anderen Plätzen gelten ebenfalls neue Maßnahmen. Am Tiergärtnertorplatz gibt es ein generelles Verkaufsverbot von To-Go-Getränken. Diese Anordnung gilt am Wochenende vom 10. bis zum 12. Juli zwischen 20 und 5 Uhr. Beobachtet wird das Geschehen von Polizei, Ordnungsamt und Ordnungsdienst. Nach dem Wochenende wird ein Fazit gezogen.

Zusätzlich werden durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum an den beiden Plätzen große Pflanzenkübel platziert, um Abstand zu generieren. Am Nord- und Südufer des Wöhrder Sees soll zur besseren Kontrolle ein Beleuchtungssystem angebracht werden. Auf diese Weise hätten Polizei und Stadt mehr Übersicht über den Menschenandrang.

Appell an Bürger: "Gefährden wir die niedrige Infektionsrate nicht!"

Die Nürnberger Gesundheitsreferentin Britta Walthelm appelliert an die Einwohner: "Ich bitte nochmals eindringlich alle Bürgerinnen und Bürger: Gefährden wir die niedrige Infektionsrate nicht! Die Gesundheitsvorsorge hat Vorrang".

Auch in Bamberg wurde der öffentliche Alkoholausschank bereits eingeschränkt, weil der Andrang zu groß war. Darüber freut sich nicht jeder: Ein Wirt macht seinem Ärger Luft und nennt die Maßnahmen "witzlos". Mehr dazu in unserem Artikel.