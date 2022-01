Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) befindet sich in häuslicher Quarantäne. Wie die Stadt Nürnberg am Samstag (8. Januar 2022) mitteilte, würde er am Freitag positiv auf Corona getestet.

König habe leichte Symptome und bleibt daher isoliert. Er werde in der kommenden Woche keine Termine vor Ort wahrnehmen und seine Amtsgeschäfte von zu Hause digital ausführen.

Nürnbergs OB positiv auf Corona getestet

Laut der Stadt ist der Oberbürgermeister vollständig geimpft und geboostert.