Nach einer Woche sei die Stimmung am Platz gemischt: Wie der Süddeutsche Verband reisender Schausteller und Handelsleute e.V. berichtet, gab es "tolle Höhepunkte", besonders der Amerikanische Abend fand viel Zuspruch. Vorführungen wie "Square Dance" und die "Nürnberg RAMS" und die Auftritte des "Golden Gospel Choir" mit Lokalmatador Oliver Schott trafen den Geschmack der Besucher.

Viele blieben stehen und schauten das Programm an. Besonders begehrt waren die Autogramme des sympathischen RAMS-Stars Fauset Masri. Am Freitagabend besuchten viele Paare das Volksfest, um die romantische Nacht der 1000 Lichter gemeinsam zu feiern, bei Kerzenlicht und Musikfeuerwerk. Am frühen Samstagabend trieben plötzliche Regengüsse die Besucher vom Platz.

Nürnberger Volksfest lockt mit Superhelden und Virtual Reality

Lorenz Kalb, Vorsitzender des Südd. Schaustellerverbandes: "Insgesamt ist der Zuspruch am Herbstvolksfest nach wie vor gut, wir sind zufrieden. Allerdings können einem Wetterereignisse wie die plötzliche Regenflut am frühen Samstagabend zur allerbesten Volksfestzeit schon die Laune verderben. Aber so sind wir nicht, wir haben noch eine ganze Woche mit tollen Programmpunkten vor uns und schauen optimistisch nach vorne. Mein persönlicher Tipp für die Familien: Kommen Sie am Dienstag, da sind 'Superhelden und Prinzessinnen' zu Gast. Wer einmal erlebt hat, wie die Kinder staunend und entzückt vor den täuschend echten Märchen- und Comic-Figuren stehen und sich über ein Foto mit ihnen freuen, der weiß, was Volksfest leisten kann."

Peter Lößel, Gigerlas Lößel: "Also, wenn man diese seltsamen Wetterkapriolen mal abzieht, ist es ein ganz normales Herbstvolksfest. Genauso gut wie vor der Pandemie. Also sind wir sehr zufrieden, nicht wahr!"

Max Eberhard, VR Coaster Wilde Maus XXL: "Wir sind zum dritten Mal hier in Nürnberg, aber erstmals mit der Virtual Reality-Möglichkeit. Es wurde jedes Mal besser, jedes Mal mehr begeisterte Besucher und so ist es nun auch bei diesem Herbstfest. Das Konzept geht voll auf. Wir sind mehr als zufrieden." Wohin geht es danach: "Wir haben die Ehre zum siebten Mal im "Winter Wonderland" im Hyde Park in London dabei zu sein. Das dauert vom 18. November bis zum 2. Januar 2023, jeden Tag von zehn bis zehn Uhr, gigantisch!"

Das sind die nächsten Termine

Montag, 5.9.

Buntes Volksfesttreiben

Am Abend: Rosa Montag

Festzelt Papert:

18.00 Uhr Rosa Montag mit der Top-Band "Bayernmafia"

Travestie-Revue-Show mit "Jessica Ravell & Friends"

Live-Entertainment mit internationalen Künstlern

Das Dorf "Zum Alten Kuckuck"

Ab 18 Uhr DJ Rodriguez

Dienstag, 6.9.

Seniorennachmittag im Festzelt

ab 14:00 mit Tanz und Musik

Ab 16 Uhr in den Besucherstraßen:

Prinzessinnen, Superhelden und Moviestars beleben den Platz

Festzelt Papert:

14.00 Uhr zum Seniorennachmittag Live-Unterhaltungsmusik und Tanz mit dem Duo "Dolce Vita"

18.30 Uhr Keep it Country mit der "Rick Allen Band"

Tanzfläche für Line-Dance vor der Bühne

Das Dorf "Zum Alten Kuckuck"

Ab 18.00 Uhr Horchamol. Live Musik mit bekannten Songs zum Tanzen und Mitsingen

Mittwoch, 7.9.

Großer Familientag mit halben Preisen von 13 bis 21 Uhr.

Bei Ständen mit Verkaufsartikeln gibt es mindestens ein Angebot zum halben Preis.

Infos zum Programm (auch in den Gastronomiebetrieben) unter https://www.volksfest-nuernberg.de/programm/