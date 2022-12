Am Samstag, 24. Dezember 2022 (Heiliger Abend), endet um 14 Uhr der Nürnberger Christkindlesmarkt 2022, für den mit einer Besucherzahl von rund zwei Millionen Gästen gerechnet wird. Das berichtet die Stadt Nürnberg.

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Michael Fraas, zu dessen Geschäftsbereich die Nürnberger Märkte gehören, sagt hierzu: "Erst wenn man auf Liebgewonnenes verzichten muss, lernt man es wieder richtig zu schätzen. Das hat sich für den diesjährigen Christkindlesmarkt absolut bestätigt. Denn trotz des sehr durchwachsenen Wetters war der Christkindlesmarkt - nach coronabedingter zweijähriger Zwangspause - ein absoluter Gästemagnet."

Nürnberger Christkindlesmarkt 2022 geht an Heiligabend zu Ende

Zum Gelingen hätten auch heuer wieder viele beigetragen. "Mein besonderer Dank gilt den Marktkaufleuten, den Nürnberger Märkten als Veranstalter sowie allen weiteren Dienststellen und Beteiligten, die zum Christkindlesmarkt 2022 beigetragen haben", wird Fraas in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Leiter der Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg und "Christkindlesmarkt-Chef" Marco von Dobschütz-Dietl betont: "Die Menschen konnten endlich wieder ihren Nürnberger Christkindlesmarkt besuchen und sich hier wohlfühlen. Die Stimmung war friedlich und ausgelassen. Für die Marktkaufleute des Christkindlesmarkts, die zwei turbulente Jahre hinter sich haben, freut mich der große Zuspruch besonders."

Die Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ), Yvonne Coulin, unterstreicht: "Wir sind aus touristischer Sicht sehr zufrieden mit dem Christkindlesmarkt 2022. Der Trend zu kurzfristigen Buchungen hat sich bestätigt, in der Hotellerie herrscht gute Stimmung und die Auslastung der vier Adventswochenenden lag durchschnittlich bei 85 Prozent. Ebenso konnte die Gastronomie in der Innenstadt von der starken Frequenz der Marktbesucher profitieren. Besonders freuen wir uns über die vielen internationalen Gäste in der Stadt." Die CTZ schätzt für Dezember 2022 rund 300.000 Übernachtungen.

Traditionelle ökumenische Andacht vor der Frauenkirche

Am Heiligen Abend, Samstag, 24. Dezember, findet wieder um 12 Uhr die traditionelle ökumenische Andacht vor der Frauenkirche statt, bei der auch das Nürnberger Christkind auftreten wird. Die Andacht wird diesmal auf der Empore der Frauenkirche zelebriert.

Im Jahr 2023 wird der Nürnberger Christkindlesmarkt vom 1. bis 24. Dezember stattfinden - die kürzestmögliche Marktdauer, da im Jahr 2023 der Heilige Abend auf den Vierten Advent fällt.