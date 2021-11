Der Nürnberger Christkindlesmarkt kann auch 2021 nicht stattfinden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitagmittag (19. November 2021) verkündet, dass bayernweit sämtliche Weihnachtsmärkte ausfallen. Grund ist die dramatische Corona-Situation im Freistaat.

Die Staatsregierung reagiert zudem mit weiteren drastischen Schritten auf die aus dem Ruder gelaufene Pandemie-Lage. So müssen zum Beispiel auch Bars, Clubs und Diskotheken fortan wieder schließen.

Noch am vergangenen Montag (15. November 2021) hatte es vonseiten der Stadt Nürnberg geheißen, dass man an den Planungen des weltberühmten Christkindlesmarkt festhalte. Auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag (15. November) waren neue Informationen über das Konzept bekannt gegeben worden.

