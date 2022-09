Nürnberg: Der ASB (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.) erfüllt mit seinem Projekt des Wünschewagens regelmäßig die letzten Wünsche von Menschen, "die sich auf ihrer letzten Wegstrecke befinden. Manche wollen es nicht wahrhaben, aber es ist so", erklärt Andrea Bänker, die Projektleitung des Wünschewagens Franken/Oberpfalz. Zuletzt kam eine Anfrage an den Wünschewagen für jemanden, "für den diese Quizshow fast schon Lebenszweck geworden ist", sagt Bänker.

Es handelt sich um die Fernseh-Quizshow "Wer weiß denn sowas?", eine Sendung der ARD mit Moderator Kai Pflaume sowie Bernhard Hoëcker und Elton als Teamleiter. Der ASB Nürnberg stellt scherzhaft in der Kategorie "Herzenswunsch" die Frage: "Wer fährt einen begeisterten Fan aus Nürnberg zu seiner Lieblingssendung?" Die Wunscherfüllerinnen Anke Bernard und Meike Bäuerlein tippen: "Der ASB-Wünschewagen". Der "begeisterte Fan" aus Nürnberg sei sehr eingeschränkt, "für ihn war das jedoch wirklich von großer Bedeutung", erklärt Bänker. Trotz der körperlichen Einschränkungen habe er ein "umfangreiches Allgemeinwissen" sowie einen "regen Geist".

Besondere Momente für Nürnberger Fahrgast: Wünschewagen aus Franken in Hamburg

Am Donnerstag (8. September 2022) ging es für den Quizshow-Fan dann mit dem Wünschewagen nach Hamburg. Der Nürnberger sei durch seine fortschreitende Krankheit körperlich bereits sehr weit eingeschränkt und außerdem erblindet ist.

Schon die Fahrt habe sich als ein "wahrer Hürdenlauf" entpuppt: Starkregen, Unfälle und daraus resultierende Staus lehrten die ehrenamtlichen Wunscherfüllerinnen "das Fürchten": "Bei solchen Shows wird jedes Mal ausdrücklich erwähnt, wie wichtig es ist, pünktlich zu sein", erklärt Bänker. Dank eines Anrufs im Studio war die Verspätung des Wünschewagens jedoch nur halb so schlimm und der Gast wurde schließlich "von einem sehr hilfsbereiten Team im Studio Hamburg in Empfang genommen."

Beim Aufwärmtraining für die Aufzeichnung von "Wer weiß denn sowas?" kam just die Frage ans Publikum auf, wer wohl die weiteste Anreise hinter sich habe. "Das waren natürlich wir mit dem Wünschewagen, was ein riesiges 'Hallo' im ganzen Studio ausgelöst hat", so Bänker.

Kai Pflaume und Elton kommen auf schwerkranken Nürnberger zu - konnte "Glück nicht fassen"

Nach der Aufzeichnung seien sowohl Moderator Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker als auch Elton noch persönlich auf den Nürnberger Wünschewagen-Fahrgast und seine Familie zugekommen. Der "absolute Gewinner dieser Fahrt" sei dementsprechend der Wunschgast, "der sein Glück nicht fassen konnte, dass er sogar mit dem Quizmaster und seinem Team sprechen konnte." Er habe sich unendlich darüber gefreut. "Wenn so ein richtiger Wunsch in Erfüllung geht, entfesselt das so viele Kräfte - das grenzt manchmal an Wunder", sagt Bänker.

Der Fahrgast habe sogar noch ein Foto mit den Promis und seiner Familie machen können. "Zwar ist er erblindet, aber oftmals zählen auch die Symbole. Dass diese Menschen sich extra für ihn Zeit genommen haben, fand er wirklich großartig", erzählt Bänker, der die Wunscherfüllerinnen Bernard und Bäuerlein ausführlich von der Fahrt berichteten.

Der Fahrtgast selbst wünscht keine Bilder von sich, jedoch ließen Bernhard Hoëcker und Elton es sich "nicht nehmen, den Wünschewagen des ASB genauer zu inspizieren." Wer nun wissen will, ob Team Elton oder Team Hoëcker gewonnen haben, kann sich die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" am 11. November im ARD ansehen. "Und wer ganz genau hinschaut, sieht vielleicht die Wunscherfüllerinnen rechts hinter Elton sitzen."