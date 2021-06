Das städtische U-Bahnbauamt und die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg sanieren den U-Bahnhof Muggenhof bis Frühjahr 2023. Aufgrund der Sperrung der U-Bahnlinie U1 werden Fahrgäste derzeit mit einem Schienenersatzverkehr durch Busse befördert. Da sich dieser Ersatzverkehr durch den hohen Einsatz von Bussen als reibungslos erwiesen hat und auch die Arbeiten im Baustellenbereich störungsfrei und somit technisch einfacher abgewickelt werden können, wird der eingerichtete Schienenersatzverkehr noch bis Sonntag, 18. Juli 2021, aufrechterhalten. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Ab Montag, 19. Juli, kann der U-Bahnhof Muggenhof wieder einseitig auf Gleis 2 durchfahren werden. Zeitgleich wird der Bahnsteig des Gleises 1 fertiggestellt. Die U-Bahnen verkehren dann im Zwölf-Minuten-Takt je Fahrtrichtung. Fahrgäste, die die Haltestelle Muggenhof nur passieren, können in den Zügen sitzen bleiben. Ab Sonntag, 22. August, werden die U-Bahnzüge dann auf Gleis 1 fahren, während der südliche Bahnsteig wiederhergestellt wird.

In dieser Zeit fahren die U-Bahnen im sogenannten Shuttle-Betrieb zwischen Eberhardshof und Jakobinenstraße. Die Fahrgäste müssen dort jeweils umsteigen bzw. das Gleis wechseln. Der Zu- und Ausstieg am U-Bahnhof Muggenhof ist aufgrund der Sanierungsarbeiten am Bahnhof und während des eingleisigen Betriebs nicht möglich. Diese Haltestelle ist jedoch jederzeit mit dem Schienenersatzverkehr erreichbar.

Die Einschränkungen im Straßenverkehr rund um die Kreuzung der Fürther Straße mit der Sigmund- bzw. Adolf-Braun-Straße bleiben ebenfalls bis zum 3. September bestehen. Die Bauarbeiten haben im November 2020 begonnen. Seit 1. Februar ist die U-Bahnlinie U1 im Bereich des U-Bahnhofs Muggenhof gesperrt.

Seither wurden die unterirdischen Technikräume erneuert, die Gleise und Bahnsteige rückgebaut und die Brückenlager getauscht. Der Brückenüberbau wurde oberseitig neu abgedichtet und die Gleise wieder verlegt. Aktuell finden Instandsetzungsarbeiten an den Untersichten der Hochbahnbrücke sowie der Neubau der Bahnsteige statt.

Weitere Informationen zu den Bauarbeiten, zum Schienenersatzverkehr und die an den Schienenersatzverkehr angepassten Fahrplandaten unter www.vag.de.